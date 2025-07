Venti nuovi posti di lavoro con l’apertura del nuovo negozio Action ad Oleggio

OLEGGIO – Action approda a Oleggio, in provincia di Novara, dove aprirà il suo primo store. La catena di discount non food continua la sua espansione nel nostro Paese: questa nuova apertura porta il numero totale di negozi Action in Italia a 165.

Il negozio di Oleggio, che si trova in Via Carmine 24, sarà aperto da sabato, 5 luglio 2025, dalle 8:45 alle 20:30 dal lunedì al sabato e dalle 9:00 alle 20:00 alla domenica. Lo store, che darà lavoro a 20 nuovi dipendenti, misura più di 743 metri quadrati.

I residenti di Oleggio e dintorni potranno godere di una selezione di 6.000 prodotti sempre più sostenibili di 14 diverse categorie merceologiche (dai giocattoli, all’artigianato, dai prodotti per la casa al giardinaggio, dal bricolage al cibo) al prezzo più basso possibile. Action introduce ogni settimana 150 nuovi prodotti e più di due terzi della totalità dei prodotti costa meno di 2 euro.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese