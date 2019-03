Nicola Dutto il motociclista paraplegico di Beinette incanta danzando in carrozzina nella prima puntata di Ballando con le stelle

Nicola Dutto è diventato improvvisamente un personaggio mediatico per essere stato ballerino per una notte, ma in carrozzina all prima puntata di Ballando con le stelle 2019.

L’inconsueta danza di Nicola Dutto con due ballerine vestite di bianco e nero ha incantato la giuria del programma di RAI 1 che ha premiato con una sfilza di dieci la performance del biker paraplegico cuneese.

Dutto originario di Beinette ha raccontato la sua storia a partire dall’incidente in moto subito nel 2010, che lo ha costretto sulla sedia a rotelle. Il motociclista cuneese non si è arreso tornando in sella nel 2012, grazie a nuove tecnologie applicate alla moto, che gli hanno permesso di partecipare a grandi eventi come la Baja Aragon e Hearts of Morocco.

Nicola Dutto ha visto cambiare la sua vita nell’Italian Baja 2010. la prova di apertura dell’Europeo di specialità si corsa in Friuli. Il pilota cuneese della Suzuki rimase vittima di un grave incidente e fu sbalzato violentemente dalla moto. Quindi la realtà amarissima di un infortunio che lo ha costretto alla sedie a rotelle. Ma Nicola non si è arreso fino ad arrivare a risalire sulla moto per centrare prestigiosi traguardi e tentare di partecipare alla Dakar, da cui è stato escluso a causa di un errore della direzione di gara.

“Non ho mai odiato la moto o rinnegato quello che ho fatto. Mi reputo un ragazzo fortunato perché ho potuto trasformare una passione in una professione, con tutti i rischi del mestiere. Quando sono in sella mi dimentico di non poter usare le gambe. La moto mi ha spezzato ma mi ha salvato”.