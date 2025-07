Allarme bomba in una sede dei servizi sociali a Torino, in via Val della Torre

TORINO – É scattato l’allarme bomba in una delle sedi dei servizi sociali del Comune di Torino, in via Val della Torre. A chiamare la polizia sono stati gli impiegati, non è ancora chiaro quale sia stato l’elemento che ha fatto scattare il sospetto che ci fosse un ordigno. Intorno alle 15 l’edificio è stato evacuato, ora sono al lavoro gli artificieri.

I vigili hanno chiuso al traffico via Val della Torre, via Foglizzo e in parte anche corso Lombardia.

