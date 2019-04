L’Auxilium Fiat di basket verso la salvezza economica: arriva anche Dmitry Gerasimenko

Alle ore 18 di martedì 23 aprile si terrà un’assemblea straordinaria dei soci dell’Auxilium Fiat Torino che dovrebbe ratificare i nuovi assetti societari della società sotto la Mole dopo la gravissima crisi finanziaria che ha portato i torinesi sull’orlo del tracollo economico.

Il gruppo di imprenditori che fanno riferimento alla cordata “una Mole di basket” è costituito da un importante squadra di appassionati di basket con un serio curriculum d’impresa e apporterà alla nuova Auxilium anche il settore femminile della PMS oltre che un importante settore giovanile. La svolta è stata l’adesione alla nuova cordata piemontese di un altro imprenditore, di nazionalità straniera e non nuovo al mondo del basket, sul quale la società gialloblù mantiene per ora uno stretto riserbo (anche considerati i precedenti col gruppo romano Leonis, defilatosi sul più bello). Il nome dell’ultimo socio, aggiuntosi in extremis alla cordata, verrà svelato probabilmente in giornata, intanto però avrebbe già assicurato un primo contributo finanziario per far fronte alle urgenze più immediate.

Fra coloro che ora cercheranno di rilanciare le sorti dell’Auxilium ci sono imprenditori piemontesi come Giovanni Paolo Terzolo, rifondatore dell’Auxilium nel 2009, patron della Pms Basket e dell’Elettrogruppo ZeroUno Spa. Al suo fianco Guido Repetto, ad della Elah Dufour e presidente di Baratti & Milano, nonché fondatore con Terzolo della società Novipiù Campus Piemonte Basketball che a Moncalieri sta catalizzando l’attività giovanile sotto la guida di Federico Danna (ex coach di serie A a Torino, Biella e Varese). Nella nuova società ci sarà anche Fabrizio Cellino, imprenditore nel settore dell’acciaio e dirigente dall’Usdb Crocetta, uno dei più importanti vivai piemontesi, che ha dato portato molti giocatori (il più illustre Charly Caglieris) fino alla serie A. E dovrebbe entrare nella cordata anche Marco Boglione, proprietario di brand sportivi come Robe di Kappa e Superga.

Il personaggio misterioso che dovrebbe apportare una buona dote di capitali è il discusso imprenditore russo Dmitry Gerasimenko, ex patron della Pallacanestro Cantù. Dmitry di origini ucraine. Gerasimenko è un imprenditore multi-milionario grazie all’acciaio e al gas, già presidente del Krasny Oktyabr Volgograd, squadra della VTB il campionato russo di basket, con la quale è anche sceso in campo in Eurocup dopo essersi tesserato.

A Cantù è stata presidente la moglie Irina Gerasimenko, che poi ha dovuto passare la mano a una cordata di imprenditori brianzoli per salvare il glorioso team.

La Federazione Italiana Pallacanestro ha diramato un comunicato sulla situazione: