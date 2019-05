Parte Teatro a Pedali uno spettacolo dal vivo alimentato dalle biciclette

Parte Teatro a Pedali un format che permette di realizzare uno spettacolo dal vivo alimentando la scena con un sistema di cogenerazione elettrica azionato da biciclette collegate a un impianto di accumulo.

Uno spettacolo a impatto zero, il cui obiettivo è quello di sensibilizzare gli utenti al tema dell’eco-sostenibilità attraverso un approccio esperienziale.

Il lancio del progetto sarà sabato 4 maggio a Torino, al Palazzo della Luce, con una giornata dedicata al teatro, alla sostenibilità ambientale e al ciclismo, in cui il pubblico sarà invitato a partecipare attivamente per alimentare il palco. I partecipanti infatti, saranno chiamati a pedalare, prima e durante lo spettacolo, con l’obiettivo di contribuire all’auto-sostenibilità dell’evento.

La festa di Teatro a Pedali inizierà dal pomeriggio, alle 15, con la Pedalata della luce una biciclettata in collaborazione con Bike Pride Fiab Torino che andrà a toccare alcuni punti interessanti legati all’energia e alla produzione di Torino.

Al termine della pedalata, che partirà e si concluderà al Palazzo della Luce, si terrà alle 17 la pedalata didattica rivolta agli studenti dell’Istituto Boselli di Torino, non per le vie della città, ma proprio all’interno della location per dare avvio all’accumulo di energia necessaria per lo spettacolo della sera. A intrattenere gli studenti, ci saranno gli ideatori del progetto e Paola Gianotti, atleta che ha battuto il Guinness World Record girando il mondo a bordo della sua bicicletta in 144 giorni.

Alle 18.00 lo show cooking crudista green e degustazione a cura dell’Associazione Peace & Raw

Alle 20.45 prenderà avvio lo spettacolo teatrale in cui sostenibilità e intrattenimento si uniranno si amalgameranno grazie all’energia delle due ruote con la partecipazione di Tullio Solenghi, Claudio Chiappucci, Paola Gianotti, Sena Lippi, Maurizio Pallante, Giulietta Pagliaccio e Gianvincenzo Fracastoro

Il progetto Teatro a Pedali è realizzato con il sostegno della Compagnia di San Paolo nell’ambito del Bando Open Lab