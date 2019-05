Inaugurata a Settimo Torinese nella palazzina Siva dove lavorò Primo Levi la mostra sui cimeli della conquista della Luna

E’ stata inaugurata alla Palazzina SIVA di Settimo Torinese la mostra “20 luglio 1969: il primo passo sulla Luna”, organizzata dalla Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana di Settimo Torinese in collaborazione con Luigi Pizzimenti, giornalista e storico del Programma Apollo.

La mostra ripercorre, attraverso documenti e memorabilia, la storia della missione Apollo 11, facendo riferimento anche alle sei missioni del Programma Apollo, da Apollo 11 ad Apollo 17, esclusa Apollo 13 che non raggiunse mai la superficie lunare. La mostra continuerà fino al prossimo 19 maggio.

La Palazzina Siva, recentemente riqualificata da Fondazione ECM, è la fabbrica di vernici in cui ha lavorato Primo Levi ed è stata scelta come location per la mostra perché oltre che testimone dell’olocausto, Levi è stato un uomo di scienza ed un importante scrittore di fantascienza.