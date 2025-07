Tamponamento tra auto a Mondovì, 78enne in codice rosso in ospedale

CUNEO – Nella mattina di oggi, 8 luglio, un 78enne è rimasto ferito in modo grave in uno scontro stradale in via Torino, a Mondovì. Si è trattato di un tamponamento tra tre veicoli, all’altezza della caserma dei carabinieri. Due occupanti di una vettura sono rimaste ferite in modo lieve, un altro è rimasto illeso e l’uomo di 78 anni invece ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato in codice rosso al Santa Croce di Cuneo.

