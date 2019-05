Ad Alta Voce – Cinque appuntamenti letterari nei giardini delle residenze reali

Dal 7 giugno al 21 luglio si svolgerà la rassegna letterale “Ad Alta Voce”, il nuovo progetto di Produzioni Fuorivia e di IL Idee al Lavoro, in collaborazione con Piemonte dal Vivo, per il programma Palchi Reali.

Autori e personaggi della scena culturale italiana presteranno la propria voce per la lettura di grandi classici che hanno segnato le loro vite e che rivivranno in incontri dinamici, durante i quali scoprire i giardini delle Residenze Reali e in cui alla camminata fisica si unirà un percorso tra pensieri e parole. Sarà un’occasione per riscoprire libri straordinari attraverso il punto di vista di chi ha molto amato quel libro.

Ad aprire la kermesse sarà Gian Luca Favetto, giornalista e scrittore torinese che ha appena pubblicato il romanzo Si chiama Andrea (66th and 2nd editore) che venerdì 7 giugno alle 20.30 leggerà Osvaldo Soriano, lo scrittore, il giornalista, il cinefilo, il fanatico di calcio, “El Gordo”, imprescindibile per capire la realtà e la cultura argentina. Ricordando il Grande Torino nei 70 anni della tragedia di Superga una passeggiata all’interno della Basilica di Superga dedicata agli amanti della letteratura e dello sport. Per l’occasione la Basilica realizzerà un’apertura straordinaria fino a mezzanotte e dopo la passeggiata, per chi lo desidera, sarà anche possibile visitare la cupola e le tombe. Inoltre, dalle 19.30 sarà possibile fare insieme un aperitivo ad un prezzo convenzionato oppure cenare.

Venerdì 21 giugno alle 18.30 il conduttore e giornalista Massimo Giletti, reduce dalla pubblicazione del libro Le Dannate che racconta la storia delle sorelle Napoli e del caso di Mezzojuso e dai successi televisivi di “Non è l’Arena”, si presenta al pubblico nelle inedite vesti di lettore e presenta Il barone rampante di Italo Calvino Iì passeggiando nei giardini e nell’interno del Castello della Mandria.

Nei giardini di Venaria Reale, 7 luglio alle 18.30 Vladimir Luxuria darà voce ad un libro simbolo della nobiltà francese del 18° secolo, Le relazioni pericolose di P.A.F. Choderlos Laclos, pietra miliare e capolavoro indiscutibile del romanzo epistolare che suscitò notevole scalpore sin dalla sua prima pubblicazione nel 1782.

Sempre a Venaria, nei giardini che sono un raffinato connubio tra antico e moderno, tra insediamenti archeologici e opere contemporanee, domenica 14 luglio, ore 18.30, appuntamento con il matematico Piergiorgio Odifreddi e il De Rerum Natura di Lucrezio, nella sua stessa traduzione, e nella convinzione che sia il libro capace di salvarci dalla superficialità. Al termine degli appuntamenti alla Reggia di Venaria sarà possibile fermarsi per un aperitivo, sempre a un prezzo convenzionato, presso il Ristorante Patio.

Sarà Giuseppe Cederna, nei giardini e nei saloni da ri-scoprire della Palazzina di Caccia di Stupinigi, tra statue di cervi e di elefanti, a chiudere il programma domenica 21 luglio alle 18.30. L’attore premio Oscar per Mediterraneo leggerà Zanna Bianca di Jack London, capolavoro della letteratura mondiale.

Palchi Reali è il cartellone estivo delle Residenze Reali, fortemente voluto dalla Regione Piemonte e dal Consorzio delle Residenze Sabaude con il coordinamento di Piemonte dal Vivo: oltre 100 appuntamenti e più di 50 giornate di spettacolo dal vivo, dal 5 giugno al 29 settembre, in tutto il Piemonte.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti ma è d’obbligo un biglietto di 10,00 € per l’ingresso alle Residenze Reali.

La prenotazione è obbligatoria su www.eventbrite.it o via mail a altavoce19@gmail.com

per ulteriori informazioni: 011/0814031 (dal lunedì al venerdì al mattino).