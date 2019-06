Meteo, domenica allerta gialla in Piemonte per piogge e temporali

Un flusso sud-occidentale esteso dalle coste del Marocco fin verso l’Europa settentrionale genera condizioni di spiccata instabilità, che domani interesseranno le regioni nord-occidentali italiane, determinando un generale peggioramento. Lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte sulla base delle previsioni disponibili, che ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

Continua la Protezione Civile:

“L’avviso prevede dalla mattinata di domani, domenica 9 giugno, precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Lombardia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, domenica 9 giugno, allerta arancione per rischio temporali nell’area dei Laghi e Prealpi Varesini in Lombardia e allerta gialla sul settore nord-orientale del Piemonte, sulla Lombardia nord-occidentale e sull’Abruzzo occidentale”