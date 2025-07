Strappano la collanina dal collo di un uomo e si rifugiano in un negozio: arrestati due minorenni a Torino

TORINO – Due minorenni sono stati arrestati dalla polizia di Stato per furto con strappo.

I fatti

Alcuni giorni fa, in via Genova, due giovani hanno strappato una collanina dal collo di un uomo. Dato l’allarme e fornite le descrizioni, i due sono stati intercettati dagli agenti della Squadra Mobile in via Nizza nei pressi del palazzo della Regione Piemonte.

Qui i poliziotti li hanno visti prima armeggiare nei pressi di una siepe e poi fuggire in direzione di piazza Bengasi, rifugiandosi in un negozio. I poliziotti sono entrati nell’esercizio commerciale, in quel momento molto affollato, e hanno notano che uno dei due giovani, dopo essersi recato nel retro, aveva anche cambiato gli abiti. Entrambi i fuggitivi sono stati però fermati dai poliziotti.

Gli agenti hanno recuperato anche la refurtiva, occultata in alcune siepi, restituendola al legittimo proprietario. La Procura della Repubblica dei Minori ha richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto.

