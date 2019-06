Giulio Regeni: Tre comuni piemontesi reagiscono alla decisione del Presidente di Friuli-Venezia-Giulia di togliere lo striscione

«Il Presidente Fedriga toglie lo striscione per Giulio Regeni dal Palazzo della Regione Friuli Venezia Giulia? E allora noi stampiamo 100 locandine e le mettiamo nei palazzi, nei giardini e nelle piazze delle nostre città».

Così rispondono i sindaci di Rivalta, Bruino e Piossasco alla scelta di rimuovere lo striscione esposto nel 2016 a Trieste per chiedere giustizia e verità per Giulio.

«Non possiamo e non dobbiamo abbassare l’attenzione dell’opinione pubblica sulla morte del giovane ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto tre anni fa» continuano i tre sindaci. «Questa vicenda continua ad assumere contorni vergognosamente oscuri. Spiace poi che questa scelta cada proprio negli stessi giorni in cui il governo egiziano continua a essere reticente verso la richiesta di verità e giustizia. Proprio in questi momenti occorre che tutte le Istituzioni si mostrino esplicite e unite nell’affermare le richieste dell’Italia. Il rischio che anche questo omicidio cada nell’oblio non può passare».