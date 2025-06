Trofeo Settecolli: trionfo piemontese con Sara Curtis nei 100 stile libero e Anita Gastaldi nei 100 dorso

ROMA – C’è molto della Granda nella seconda giornata del 61° Trofeo Settecolli di nuoto, in corso a Roma. Due giovanissime atlete piemontesi salgono sul gradino più alto del podio: Sara Curtis, saviglianese classe 2006, e Anita Gastaldi, ventiduenne braidese. Entrambe protagoniste di prestazioni eccellenti che confermano il loro stato di forma in vista dei prossimi impegni internazionali.

Sara Curtis domina i 100 stile libero

Reduce dagli esami di Maturità al liceo “Cravetta” di Savigliano, Sara Curtis (Esercito/Cs Roero) entra in vasca con l’obiettivo di perfezionare la preparazione in vista dei Mondiali giovanili di Singapore, dove sarà impegnata nei 50 e 100 stile libero.

Nei 100 stile, già in batteria, Curtis piazza il miglior crono in 54″17, a oltre un secondo dal suo record italiano di 53″01 ottenuto in primavera agli Assoluti di Riccione, con il quale aveva cancellato il primato di Federica Pellegrini (53″18).

In finale, la giovane saviglianese non delude: 25″50 nei primi 50 metri, poi gestisce in controllo la seconda parte della gara per chiudere con un ottimo 53″73. Grande ovazione del pubblico romano per una prova solida e convincente.

Anita Gastaldi sorprende nei 100 dorso

Anche Anita Gastaldi (Carabinieri/V02 Nuoto Torino), già qualificata per i Mondiali di Singapore nei 200 misti, si è cimentata nei 100 dorso con grande determinazione.

In batteria nuota in 1’01″54, con un passaggio iniziale veloce (29″86) e un ritorno più contenuto (31″68), chiudendo col quarto tempo di accesso alla finale.

In finale, dalla corsia 4, Gastaldi parte forte: 29″74 nei primi 50 metri, subito dietro a Federica Toma, favorita e già vincitrice dei 50 dorso. Nella seconda frazione però è Gastaldi a imporsi, chiudendo in 1’01″08, migliorando il tempo del mattino e beffando la britannica Katie Shanahan (1’01″09) e la stessa Toma (1’01″15).

Prossima tappa: i Mondiali giovanili a Singapore

I successi al Settecolli confermano la crescita delle due nuotatrici piemontesi e alzano le aspettative in vista dell’appuntamento internazionale di agosto ai Mondiali di Singapore. Curtis e Gastaldi, due nomi sempre più centrali nel panorama del nuoto azzurro, sono qualificate rispettivamente per 50m e 100m stile libero e i 200 misti oltre al dorso.

Foto Curtis di Agnagnas, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Foto Gastaldi di Federazione Italiana Nuoto

