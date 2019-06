E’ arrivato il caldo torrido: temperature sopra i 40 gradi in molte zone del Piemonte

E’ iniziata l’ondata di calore sul Piemonte che avrà il suo apice giovedì e venerdì quando si potranno superare i 39-40 °C sul Torinese con possibili punte fino a 42-43 °C nelle pianure di Alessandria, Asti e Vercelli, e temperature elevate anche in montagna con 30 gradi a 1500 metri.

Passato il picco, le temperature rimarranno comunque molto elevate fino ai primi giorni della prossima settimana.

l disagio per il calore sarà elevato con la necessità di estrema attenzione soprattutto per le persone anziane e debilitate