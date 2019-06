Avvistato un orso a pochi chilometri da Domodossola. Dovrebbe essere M29 l’orso viaggiatore che sta attraversando le Alpi

I residenti di una villetta di Preglia di Crevoladossola, a pochi chilometri da Domodossola.si sono trovate nel loro giardino un orso dopo essere stati svegliati dai rumori dell’animale che poi è scomparso nel bosco vicino alla casa.

Le indagini della polizia hanno confermato si tratti di un orso: sono stati raccolti ciuffi di pelo e gocce di sangue che verrà analizzata per avere all’identità genetica dell’animale.

Dovrebbe trattarsi dell’orso siglato M29, probabilmente nato durante l’inverno del 2013 nel Parco naturale italiano Adamello-Brenta, che dal Trentino sta facendo un lungo viaggio attraverso le Alpi fino a Domodossola. M29 era stato intercettato in passato in Lombardia e Svizzera nella zona di Berna poi in Canton Vallese per poi arrivare all’area del Sempione e alla valle di Binn .

Spiegano gli esperti: “Si tratta di un singolo individuo che molto probabilmente proseguirà il suo viaggio lungo le Alpi alla ricerca di una femmina con cui accoppiarsi. Cosa che non avverrà a meno che non ritorni fino in Trentino, dove esiste l’unico nucleo in cui sono presenti orsi femmine”.

Il personale delle aree protette dell’Ossola era infatti stato avvisato dai colleghi svizzeri della presenza di un orso nella valle di Binn, ma a quanto pare l’animale era già sceso più a sud. L’animale non è dotato di radiocollare e soltanto le conoscenze relative a questi spostamenti sono disponibili grazie alle analisi condotte sul materiale genetico rinvenuto al suo passaggio.

Chiunque avvisti l’animale o suoi indizi di presenza come impronte o escrementi di informare la Polizia provinciale che deve monitorare la situazione, contattando gli uffici ai numeri: 0324 -492932/34 – 335-7467362- 335-7467363.