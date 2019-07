Parte da Cassano Spinola la 30° edizione del Giro Rosa di ciclismo

Parte da Cassano Spinola il 5 luglio per percorrere più di 900 chilometri, divisi in 10 tappe e quattro regioni per 24 squadre e 144 atlete da tutto il mondo la 30° edizione del Giro d’Italia Internazionale Femminile – Giro Rosa Iccrea.

Si parte da Cassano Spinola per la cronometro a squadre che si concluderà a Castellania, dove nacque Fausto Coppi.

Il Giro procede poi in Piemonte con la seconda tappa Viù-Viù e poi da Sagliano Micca a Piedicavallo, per poi entrare in Lombardia per la quarta tappa

In gara la piemontese Elisa Longo Borghini, bronzo alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016, e Soraya Paladin Tatiana Guderzo , campionessa del mondo nel 2009 contro la favorita Annemiek Van Vleuten, pronta a bissare il successo di un anno fa.

Le tappe del Giro Rosa 2019

1a Tappa – Venerdì 5 Luglio – Cassano Spinola-Castellania (18 Km – Cronometro a squadre)

2a Tappa – Sabato 6 Luglio – Viù-Viù (78,3 Km)

3a Tappa – Domenica 7 Luglio – Sagliano Micca-Piedicavallo (104,1 Km)

4a Tappa – Lunedì 8 Luglio – Lissone-Carate Brianza (100,1 Km)

5a Tappa – Martedì 9 Luglio – Ponte in Valtellina-Passo Gavia (100,7 Km)

6a Tappa – Mercoledì 10 Luglio – Chiuro-Teglio (12,1 Km – Cronometro individuale)

7a Tappa – Giovedì 11 Luglio – Cornedo Vicentino-San Giorgio di Perlena/Fara Vicentino (128,3 Km)

8a Tappa – Venerdì 12 Luglio – Vittorio Veneto-Maniago (133,3 Km)

9a Tappa – Sabato 13 Luglio – Gemona-Chiusaforte/Malga Montasio (125,5 Km)

10a Tappa – Domenica 14 Luglio – San Vito al Tagliamento-Udine (120 Km)