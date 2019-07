Savigliano. Alstom: consegnato 136esimo treno Jazz, ora a regime la produzione nuovi convogli Pop

Uscito dal centro di progettazione e di produzione Alstom di Savigliano (CN), nel pieno rispetto dei tempi, il Jazz entrerà presto in servizio in Campania. A festeggiare la fine delle consegne Marco Gabusi, Assessore ai Trasporti Regione Piemonte, Marco Della Monica, Direttore Regionale Trenitalia Piemonte, MicheViale, Amministratore Delegato Alstom Ferroviaria, Davide Viale, Direttore sito Alstom di Savigliano, a cui si sono uniti sulle note “Jazz e Pop” del “Fabriana Flauret Jazzy Quartet” i team di lavoro di Alstom e Trenitalia, che hanno potuto visitare i due treni esposti e ammirare la mostra estemporanea a cura dell’Accademia delle Belle Arti di Cuneo appositamente create per i due treni.

Un progetto di successo quello di Jazz, che vede oggi in circolazione 136 treni Alstom della famiglia Coradia in 11 regioni italiane, dal Trentino alla Sicilia. Si uniranno presto i Pop, nuovi treno regionali monopiano di Alstom parte dell’accordo quadro firmato con Trenitalia. I primi tre Pop – su un totale di 47 treni destinati all’Emilia-Romagna – sono già in servizio dal 14 giugno e arriveranno progressivamente nelle altre regioni italiane.

I treni Jazz e Pop fanno parte di un piano di rinnovo del trasporto regionale e stanno già rivoluzionando il modo di viaggiare dei pendolari. I nuovi treni, a più unità elettriche (EMU), possono viaggiare a una velocità massima di 160 km orari e hanno un ingresso alle carrozze “a raso” del marciapiede, che facilita l’entrata e l’uscita dei passeggeri. Rispondono a criteri di sostenibilità ambientale e sono riciclabili fino al 97%, garantendo inoltre un risparmio energetico del 30% rispetto ai treni precedenti. Molti i servizi a bordo: impianto di video sorveglianza per una maggiore sicurezza, schermi interni visibili da ogni punto del treno per le informazioni, impianto di sonorizzazione, scritte in braille, prese di corrente a 220 V per l’alimentazione di cellulari e PC portatili.

“I treni Jazz e Pop – ha sottolineato Marco Della Monica, Direttore Regionale Trenitalia Piemonte – sono parte di un più ampio piano di rinnovo del trasporto regionale con 600 nuovi treni regionali per un investimento economico di sei miliardi di euro. Un impegno che ha l’obiettivo di offrire ai pendolari un nuovo modo di viaggiare con più comfort, puntualità e attenzione all’ambiente. La collaborazione con Alstom è storica e, come committente, chiediamo sempre più innovazione e attenzione alle esigenze delle persone che scelgono il treno per i propri spostamenti.”

“Negli ultimi 15 anni sono stati progettati, prodotti e messi in servizio commerciale oltre 400 treni regionali Alstom, compresi i 136 Jazz di cui abbiamo terminato la produzione, a cui si aggiungeranno progressivamente i Pop, con i primi veicoli già in servizio passeggeri nella Regione Emilia-Romagna dallo scorso giugno e progressivamente anche nelle altre regioni italiane. Siamo orgogliosi di affiancare Trenitalia nella rivoluzione del trasporto pubblico ferroviario e di lavorare per le Regioni italiane, per i passeggeri, per i cittadini.” Ha dichiarato Michele Viale Amministratore Delegato di Alstom Ferroviaria.

I Coradia “Jazz” e i “Pop” sono progettati e realizzati da Alstom in Italia. Lo sviluppo del progetto, la produzione e la certificazione sono gestiti dal sito Alstom di Savigliano (CN), centro di eccellenza per i treni regionali, con il supporto di Sesto San Giovanni (MI) per i sistemi di trazione e i convertitori ausiliari, e di Bologna per i sistemi di segnalamento a bordo treno