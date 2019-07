Arturo Brachetti aprirà Attraverso Festival nell’anteprima del 18 luglio

Giovedì 18 luglio, alle ore 21, presso l’Arena esterna Teatro Giuseppe Verdi in piazza Conciliazione ad Acqui Terme (Al) – che quest’anno entra nella rete dei comuni coinvolti dal festival – ci sarà il prequel di Attraverso Festival – Uomini e storie delle terre di mezzo con “Arturo racconta Brachetti – intervista frizzante tra vita e palcoscenico” di Arturo Brachetti (ore 21 – ingresso 12 euro).

Famoso e acclamato in tutto il mondo, considerato univocamente il World Master of quick change, il grande maestro del trasformismo internazionale, Arturo Brachetti è un mito vivente nel mondo del teatro e della visual performing art. Nella primavera 2019 ha festeggiato i 40 anni dal suo debutto parigino, sul palcoscenico del Paradis Latin e ora, l’uomo dai mille volti – che in un battito di ciglia (o forse due) è capace di trasformarsi in mille personaggi – si racconta in una serata speciale fatta di confidenze, ricordi e viaggi fantastici: Fregoli, Parigi e le luci della Tour Eiffel, Ugo Tognazzi, le ombre cinesi, la macchina da cucire della mamma, il Paradis Latin, e le mille fantasie di un ragazzo che voleva diventare regista o papa, prendono vita in un’intervista frizzante al confine tra vita privata e palcoscenico. Sarà come entrare nel dietro le quinte della vita di Arturo Brachetti, parlando dei suoi debutti, dei viaggi intorno al mondo, della vita quotidiana, delle “mille arti” in cui eccelle e altro ancora. Partendo dal racconto della sua storia e dal solaio in cui tutto è iniziato, l’artista italiano, senza maschere e senza trasformismi, ci farà scoprire perché è la realtà immaginata quella che ci rende più felici.

La IV edizione di ATTRAVERSO FESTIVAL prenderà invece il via giovedì 22 agosto, in due comuni: Cartosio (Al), alle ore 21.00, presso la piazza Umberto Terracini con il concerto di “Le canzoni del tempo del sogno” degli Yo Yo Mundi (che festeggiano 30 anni di carriera) e Voltaggio (Al), alle ore 21, presso il Sagrato della Chiesa con Hollywood Party di Steve Della Casa e Efisio Mulas.

Da lì gli appuntamenti si susseguiranno fino all’8 settembre: un vero e proprio percorso turistico-spettacolare nei territori regionali inseriti nella World Heritage List dell’Unesco nel 2014 e quelli limitrofi dell’area del Basso Piemonte e dell’Appennino Piemontese.

In Piemonte, nelle terre di mezzo delle Langhe, Roero, Monferrato e Appennino Piemontese inizia un cammino che passa attraverso ventisei comuni e tre province nella cornice di un solo grande festival che si conferma anfitrione di un’esperienza unica tra paesaggio e spettacolo. Saranno protagoniste le ricchezze paesaggistiche e la cultura storica e sociale dei territori che ospitano la rassegna dove ogni appuntamento è stato pensato in armonia con il contesto che lo ospita.

La rassegna, come già detto, si svilupperà dal 22 agosto all’8 settembre con un’anteprima il 18 luglio ad Acqui Terme (Al). Eventi, persone, arte in luoghi con una storia e un carattere proprio: dal Parco Naturale Capanne di Marcarolo a Bosio (Al)alla Residenza Reale Unesco dell’Agenzia di Pollenzo a Bra (Cn) che faranno da scenario al concerto di Simone Cristicchi passando per l’Auditorium Horszowski di Monforte (con Michele Serra e Federico Buffa), il Parco del Castello di San Cristoforo (Al) che vedrà gli appuntamenti con Federico Buffa e Vittorio Sgarbi, il giardino del Castello di Calamandrana (con Marco Paolini) e la storica Tenuta La Centuriona di Gavi (con Marco Paolini). Ecco tutti gli appuntamenti finora confermati:

Anteprima

18 luglio – ARTURO BRACHETTI – Acqui Terme (Al), Arena esterna Teatro Giuseppe Verdi

22 agosto – YO YO MUNDI – Cartosio (Al), Piazza Umberto Terracini

22 agosto – HOLLYWOOD PARTY (STEVE DELLA CASA ed EFISIO MULAS) – Voltaggio (Al), Sagrato della Chiesa

23 agosto – GIUSEPPE CEDERNA – Morbello (Al), Villa Claudia

24 agosto – I MUSICI CANTANO GUCCINI – Ovada (Al), Giardino Civica Scuola di Musica “A.Rebora”

24 agosto – MARCO CAMBRI TRIO – Carrega Ligure (Al), Piazza della Chiesa

25 agosto – SIMONE CRISTICCHI – Bosio (Al), Eco Museo Cascina Moglioni Parco Naturale Capanne di Marcarolo

25 agosto – FRANCESCO PICCOLO – Monticello d’Alba (Cn), Piazza Augusto Dacomo

27 agosto – VALERIO MASSIMO MANFREDI – Alba (Cn), Arena Esterna Teatro Sociale “G. Busca”

28 agosto – OSCAR FARINETTI e PIERGIORGIO ODIFREDDI – Alba (Cn), Arena Esterna Teatro Sociale “G. Busca”

29 agosto – GIANNI MINOLI intervistato da GABRIELE FERRARIS – Nizza Monferrato (At), Giardino di Palazzo Crova

30 agosto – EZIO BOSSO – Alba (Cn), Arena Esterna Teatro Sociale “G. Busca”

30 agosto – MASSIMO COTTO e PIERO SIDOTI – Canelli (At), Cortile dell’Enoteca

30 agosto – MARCO PAOLINI – Gavi (Al), Tenuta La Centuriona

31 agosto – CANELLI WINE RUN – Canelli (At), Centro Storico

31 agosto – GIUSEPPE CEDERNA – Volpedo (Al), Piazzetta Quarto Stato

31 agosto – FEMMINILE PLURALE con NADA, VLADIMIR LUXURIA, ENRICA TESIO e MAO, PATRIZIA PASSERINI – Novello (Cn), Centro Storico

31 agosto – MARCO PAOLINI – Calamandrana (At), Cortile del Castello

31 agosto – PATRIZIA PASSERINI – Calamandrana (At), Ex Stazione – Biblioteca Monferrato Gate

31 agosto – OVADA IN FESTA – Ovada (Al), Centro Storico

31 Agosto – LUCIANA LITTIZZETTO – Nizza Monferrato (At), Giardino di Palazzo Crova

1 settembre – ATTRAVERSO IL NEIRONE – Gavi (Al), Teatro Civico

1 settembre – GAVILONGA – Gavi (Al), colline di Gavi

1 settembre – ENRICA TESIO e MAO – Mombaruzzo (At), Cortile dell’ex Asilo San Luigi

3 settembre – SIMONE CRISTICCHI – Pollenzo/Bra (Cn), Residenza Reale Unesco dell’Agenzia di Pollenzo

3 settembre – ALESSANDRO BARBERO – San Cristoforo (Al), Parco del Castello

4 settembre – ALESSANDRO BARBERO – Grinzane Cavour (Cn)

4 settembre – WOODSTOCK REVOLUTION con ERNESTO ASSANTE e WIRE TRIO – Cassano Spinola (Al), Belvedere San Martino di Gavazzana

4 settembre – VITTORIO SGARBI – Pollenzo/Bra (Cn), Residenza Reale Unesco dell’Agenzia di Pollenzo

5 settembre – VITTORIO SGARBI – San Cristoforo (Al), Parco del Castello

5 settembre – FEDERICO BUFFA – Monforte d’Alba (Cn), Auditorium Horszowski

6 settembre – MICHELE SERRA – Monforte d’Alba (Cn), Auditorium Horszowski

6 settembre – FEDERICO BUFFA – San Cristoforo (Al), Parco del Castello

7 settembre – FESTA DELLA VENDEMMIA – Serralunga d’Alba (Cn), Tenuta Fontanafredda

7 settembre – FRANCO CARDINI – Casaleggio Boiro (Al), Castello

8 settembre – ROBERTA BELLESINI FALETTI – Castelnuovo Calcea (At), Parco Artistico Orme Su La Court

8 settembre – MASSIMO COTTO e PIERO SIDOTI – Parodi Ligure (Al), Abbazia di San Remigio