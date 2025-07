Manutenzione delle strade: anche in Piemonte perquisizioni e sequestri per corruzione

TORINO – La guardia di finanza di Novara ha dato esecuzione, su delega della locale Procura della Repubblica, a provvedimenti di perquisizione personale, locale, informatica e di sequestro probatorio per corruzione e in relazione alla normativa sulla responsabilità amministrativa delle società.

In particolare, le indagini hanno riguardato l’attività svolta da una società con sede in Molise, risultata aggiudicataria di due commesse pubbliche per i servizi di manutenzione del verde lungo alcune strade statali site anche nel territorio della provincia di Novara.

Perquisizioni effettuate in Piemonte e in Campania, effettuate con l’ausilio di cash dog, le unità cinofile specializzate nell’individuare denaro contante nascosto, hanno interessato anche gli uffici di tre pubblici funzionari e la sede operativa della società indagata, è stato

sequestrato, tra l’altro, materiale informatico, denaro contante per circa 140.000 euro e quasi 40.000 euro di effetti cambiari.

