Radio Flash 97.6 ha smesso di trasmettere

Sulla frequenza in Fm 97.6 dal 30 giugno non trovate più Radio Flash. La radio nata nel 1976 ha chiuso i battenti senza nemmeno fare una comunicazione ufficiale. Le frequenze sono state acquistate da Ottavio Bellerate, editore a capo di un gruppo di nove emittenti, che le utilizzerà per dare spazio a Radio Italia Uno, presente in tutto il Piemonte ma finora solo per poche ora al giorno a Torino. Dopo 42 anni la storia di Radio Flash, una delle prime radio libere in città, si chiude senza nemmeno fare troppo clamore.