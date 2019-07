Riti sanguinari di iniziazione, operazione della polizia contro la mafia nigeriana a Torino e Bologna

Circa 300 uomini delle forze dell’ordine sono impegnati da questa mattina in una vasta operazione contro la mafia nigeriana sulle piazze di Torino e Bologna. Sono gli Eye e i Maphite i due gruppi di affiliazione della mafia nigeriana che agiscono in particolare in Piemonte occupandosi di droga e prostituzione. Molto duri e sanguinari sarebbero i riti di iniziazione per essere affiliati ai clan. Decine le perquisizioni di questa mattina. Seguiranno aggiornamenti.