Giuseppa Codacurdi compie 106 anni a Torino

Grande festa per Giuseppa Codacurdi, nata in Calabria e trapiantata a Torino, che oggi compie ben 106 anni. Nonna Giuseppa è nata a Siderno, in provincia di Reggio Calabria, il 22 luglio 1913, ha vissuto gli anni difficili della Prima e della Seconda Guerra Mondiale e la crisi economica l’ha portata ad allontanarsi dalla sua terra, alla quale però è rimasta sempre molto legata.

Donna dal carattere forte, non ha mai mollato e il suo piglio e la sua determinazione l’hanno sostenuta anche nei momenti più difficili. Accanto a lei, in un giorno così importante e felice, gli amati figli e nipoti. La figlia Natalina, in particolare, ci ha tenuto a non far passare inosservato questo giorno così importante.