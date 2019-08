Salta la giunta Regionale a Chiomonte “per ragioni logistico-organizzative”

La Giunta Regionale del Piemonte fa sapere che l’incontro previsto oggi a Chiomonte non ci sarà:

“Per ragioni logistico-organizzative, la Giunta regionale monotematica sullo stato dell’arte dei lavori della Torino-Lione e delle opere di compensazione, in programma domani, si svolgerà a Torino presso la sede dell’Ires (in via Nizza 18), alle ore 14.30, anziché presso il Comune di Chiomonte.

Al mattino invece, alle ore 12.30, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, insieme alla Giunta, sarà in sopralluogo al cantiere della Tav.”