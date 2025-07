Donna precipita in un pozzo profondo 12 metri a Piossasco, salvata dal fango sul fondo

PIOSSASCO – Una tranquilla visita a casa di amici ha rischiato di trasformarsi in una tragedia. Una donna di 56 anni è precipitata in un pozzo profondo una dozzina di metri, mentre si trovava in un’abitazione all’incrocio tra via Sasa e via Cavour, a Piossasco. L’incidente è avvenuto in un contesto di lavori di ristrutturazione: il pozzo, apparentemente nascosto alla vista, era coperto da alcune assi di legno che non hanno retto al passaggio.

La caduta, potenzialmente letale, è stata attutita dalla presenza di acqua e fango sul fondo del pozzo, che hanno contribuito a limitare le conseguenze dell’impatto. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118, che hanno estratto la donna e l’hanno trasportata all’ospedale San Luigi di Orbassano. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi.

Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale, che stanno indagando sull’accaduto. Al centro dell’attenzione le modalità di copertura del pozzo, che potrebbe non essere stato adeguatamente segnalato o protetto, nonostante i lavori in corso.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese