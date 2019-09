Il Consiglio Regionale del Piemonte taglia oltre mezzo milione di vitalizi

Il Consiglio Regionale ha approvato all’unanimità la proposta di legge n.3 del 2019 che ricalcola i vitalizi con il metodo contributivo. Un provvedimento sollecitato dalla legge statale di bilancio 2019 e concordato nella Conferenza Stato-Regioni del 3 aprile scorso. Il ricalcolo dei vitalizi, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2020, porterà a un risparmio di circa 550 mila euro l’anno. Un emendamento sottoscritto da tutti i gruppi ha poi introdotto una ulteriore riduzione per chi percepisce un doppio vitalizio, con un taglio che andrà dal 20% al 67% sulla quota regionale. Quest’ultimo taglio riguarderà 15 percettori, con un risparmio di circa 145 mila euro. Il Consiglio ha impegnato la Giunta regionale a investire quest’ultimo risparmio in interventi per mettere in sicurezza le scuole.

Dichiarano in Aula durante la discussione del provvedimento sui vitalizi il capogruppo di Forza Italia Paolo Ruzzola insieme con i consiglieri regionali Alessandra Biletta, Franco Graglia e Carlo Riva Vercellotti: