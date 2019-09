Giretto d’Italia 2019: giovedì 19 settembre la nona edizione del campionato di ciclabilità urbana

A settembre si rinnova nei centri urbani la sfida a pedali del Giretto d’Italia, il campionato nazionale della ciclabilità urbana organizzato da Legambiente con il sostegno di CNH Industrial insieme a Euromobility, Associazione Italiana Mobility Manager e VeloLove in collaborazione con le amministrazioni comunali aderenti. L’obiettivo è di stimolare e incentivare anche nel nostro Paese la diffusione e l’uso quotidiano della bici, del Bike to Work e Bike to School. Chi riuscirà a convincere più persone ad andare al lavoro e/o a scuola in bicicletta si aggiudicherà la maglia rosa della mobilità nuova. Una sfida quella del Giretto d’Italia che, come di consueto, viene lanciata nell’ambito della settimana europea della mobilità dedicata quest’anno alla bici e al camminare e che vedrà giovedì 19 settembre ben 25 città italiane contendersi il titolo di centro urbano più bike friendly.

A Bologna, Bolzano, Brescia, Carmagnola (To), Carpi (Mo), Fano (Pu), Ferrara, Genova, Jesi (An), Lecce, Modena, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Pavia, Pesaro, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Riccione (Rn), Torino, Trento, Udine, Vittorio Veneto (Tv) per due ore a scelta -nella fascia oraria compresa tra le 6:00 e le 10:00- verranno monitorati i passaggi di coloro che avranno scelto la bicicletta per recarsi al lavoro o a scuola. Il conteggio avverrà tramite checkpoint allestiti in zone appositamente scelte dagli organizzatori e nelle immediate vicinanze delle aziende pubbliche e private e delle scuole che hanno aderito all’iniziativa. A vincere saranno i comuni che segnaleranno il maggior numero di ciclisti.

A Torino verranno allestiti tre checkpoint urbani: il primo nel controviale di corso Francia angolo via Principi d’Acaja, il secondo in via Nizza angolo via Baretti, il terzo in Lungo Dora Savona angolo corso Regio Parco. Dalle 7:30 alle 9:30 di giovedì 19 settembre i volontari di Legambiente, Fiab e i responsabili del Comune di Torino conteggeranno i diversi mezzi in transito premiando con una mela offerta da Coldiretti chi ha scelto le due ruote ecologiche. Diversi anche i checkpoint allestiti all’ingresso delle università e delle aziende pubbliche e private che hanno deciso di promuovere la bicicletta come mezzo per recarsi al lavoro. Checkpoint del Giretto d’Italia verranno allestiti anche a Carmagnola (To) e a Novara.

Il Giretto d’Italia vuole dimostrare che la bicicletta oggi è una reale alternativa al traffico e allo smog nelle città, e come tale deve essere considerato al pari degli altri mezzi di trasporto. Per questo la nostra campagna si propone di rendere visibile anche il traffico ciclistico delle città italiane che normalmente non è misurato nelle indagini statistiche sullo stato della mobilità, fornendo quei dati sugli spostamenti in bicicletta da casa al lavoro, ovviamente simbolici, che però spesso mancano e invece sarebbero utili in sede di programmazione e pianificazione della mobilità urbana.

“Promuovere la mobilità ciclabile per gli spostamenti quotidiani, ma anche per turismo -dichiara Fabio Dovana, presidente di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta- vuol dire puntare su una modalità di spostamento più sana e più sostenibile e sul ripensare le città e le strade in particolare a sfavore delle auto e in favore delle persone che le percorrono a piedi e in bicicletta. Ma rappresenta anche un importante sviluppo dell’economia legato alle due ruote. Ciclisti, pedoni e trasporto pubblico crescono, però, solo se andare in auto diventa l’opzione meno concorrenziale e dove c’è garanzia di sicurezza per la cosiddetta utenza vulnerabile. Per raggiungere questo obiettivo è fondamentale agire sugli spazi urbani pianificando un nuovo tipo di mobilità che metta al centro le esigenze di spostamento della persona e non del veicolo e la conseguente riappropriazione dello spazio pubblico da parte dei cittadini. Tutto questo per uscire dalle croniche emergenze smog che si verificano anno dopo anno nel nostro Paese e costruire così concretamente una mobilità a emissioni zero».

Secondo i dati elaborati da un recente rapporto realizzato da Isnart-Unioncamere e Legambiente è di circa 12 miliardi di euro il valore attuale del PIB (Prodotto Interno Bici), ovvero il giro d’affari generato dagli spostamenti a pedali in Italia, calcolando la produzione di bici e accessori, delle ciclo-vacanze e dell’insieme delle esternalità positive generate dai cittadini in bicicletta. I soli ciclisti urbani che usano ogni giorno la bicicletta sui percorsi casa-lavoro, o altro, sono ormai oltre 700mila.

Anche quest’anno il Giretto d’Italia vede il sostegno e la partecipazione di CNH Industrial, leader globale nel settore dei capital goods che progetta, produce e commercializza macchine per l’agricoltura e movimento terra, camion, veicoli commerciali, autobus e veicoli speciali.

“Il Giretto d’Italia -dichiara Daniela Ropolo, Head of Sustainable Development Initiatives Department di CNH Industrial- è per tutti noi di CNH Industrial una piacevole tradizione, cha anno dopo anno si rinnova e coinvolge un numero sempre maggiore di colleghi. Questo evento rappresenta infatti un momento di condivisione e di sensibilizzazione su tematiche fondamentali del vivere quotidiano volte ad incoraggiare i dipendenti all’utilizzo di veicoli alternativi all’auto privata. CNH Industrial è, infatti, molto attenta alla Mobilità Sostenibile per il miglioramento del benessere dei propri dipendenti e di conseguenza delle Comunità Locali. In particolare, il nostro Dipartimento per lo Sviluppo di Iniziative Sostenibili si occupa attivamente di questo ambito, sia attraverso iniziative specifiche, come appunto il Giretto d’Italia, sia con progetti che prevedono orizzonti temporali più ampi, ma sempre cercando di coinvolgere le Autorità Locali dei Siti dove siamo presenti. Sulla base dell’esperienza accumulata in questi anni, per le tematiche legate alla Mobilità Sostenibile si è infatti dimostrata fondamentale la sinergia tra Enti Pubblici ed il Privato, così come la collaborazione con organizzazioni più radicate sul territorio come Legambiente. Siamo quindi lieti di proseguire questa collaborazione con Legambiente e di svolgere il Giretto d’Italia anche quest’anno”.

