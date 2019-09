Trading online: più facile con i conti demo

Investire oggi è accessibile e facile, niente a confronto coi vecchi tempi nei quali la realtà della Borsa era relegato a solo pochi eletti, con a disposizione capitali ingenti. Chiunque, grazie al boom di internet e alla possibilità di connettersi praticamente ovunque, può tranquillamente investire il proprio denaro, monitorando costantemente l’andamento dei mercati finanziari.

Questo ha finito col rendere il trading più aperto, ma anche a creare tanti pessimi investitori, i quali credono che basti solo l’accessibilità e non l’esperienza e la preparazione per speculare nel migliore dei modi. Le cose non sono per nulla così semplici, prima di cominciare bisogna sapere per bene cos’è il trading online e in cosa consiste, prestando particolare attenzione ad uno dei migliori strumenti sia per principianti che professionisti: il conto Demo di trading.

Cos’è il trading online

Quando parliamo di trading online, dobbiamo fare attenzione a non immergerci in un mondo fittizio, ricco di terminologie tecniche e guardare al nocciolo della questione.

Il trading online è speculazione sui mercati finanziari, che riusciamo ad effettuare attraverso i servizi di un broker, cioè una piattaforma online adibita a questo uso.

Come si guadagna nel mondo del trading online? Grazie alle oscillazioni, ovvero riuscire a comprendere lì dove ci saranno delle variazioni di quotazione degli asset che troviamo sui mercati finanziari. Non esiste un unico tipo di investimento, uguali per tutti, così come non esiste un solo tipo di quotazione; possiamo trovare forex, borsa, materie prime, criptovalute, titoli di stato o obbligazionari, indici, e via dicendo.

La chiave di questi investimenti, ciò che differenza un buon investitore da un pessimo investitore, è il margine che si crea tra la spesa e il guadagno, con l’obiettivo sottointeso di guadagnare il più possibile, rischiando il minimo possibile.

Se si sceglie di entrare nel mondo degli investimenti online, però, il rischio non può essere evitato. Meno rischio, uguale meno lucro. Investire su un titolo sicuro, come uno di stato, vi permetterà di dormire sonni più sereni, ma di guadagnare decisamente di meno. Detto ciò, specialmente se siete alle prime armi, dovete armarvi di pazienza ed iniziare proprio dai titoli meno rischiosi.

Come funziona il trading online

Se siamo convinti, abbiamo fatto tutte le nostre ricerche a puntino e vogliamo cominciare a investire, tutto ciò che bisogna fare è acquistare il proprio asset finanziario e attendere.

Non esiste una tempistica oggettivamente sicura, è praticamente impossibile sapere quando il valore del titolo aumenterà o calerà, troppi sono i fattori in gioco. Per questo un’operazione può sia di breve durata, che media o lunga.

Se si è impazienti, si sente subito il bisogno di vedere il frutto del proprio investimento, allora si può puntare sull’intraday trading. Qui il lavoro è piuttosto intenso, tutto si gioca nell’arco di una manciata di ore e i risultati positivi non sono garantiti, esattamente come per tutte le altre operazioni.

Se non ci interessa il brivido e optiamo per un investimento più tranquillo e oculato, possiamo pensare ad uno swing trading o il buy e hold trading, rispettivamente investimenti di media e lunga durata.

I primi sono quelli preferiti dai trader, abbastanza lunghi da non rischiare tutto in un giorno, abbastanza brevi da non dover rischiare una violenta e improvvisa remissione del titolo in cui si è investito.

Perché è importante il conto demo

Il conto di trading online demo è un passaggio importante, necessario, prima di investire il proprio capitale, per apprendere appieno tutte le funzioni e le azioni del mondo del trading, come stop loss, limit order, take profit etc etc.

Imparare a conoscere i principali indicatori di analisi tecnica, come le Medie mobili, MACD o RSI.

Come iscriversi al trading online demo

Per cominciare a sviluppare un conto demo e imparare le basi del trading online, necessitiamo di una piattaforma. Quando si è agli inizi, la cosa migliore è apprendere tutte le nozioni basilari e avanzate attraverso una proiezione di trading, usando il Demo offerto dai Broker regolarizzati.

Sempre consigliabile scegliere una demo gratuita, che si attiva molto facilmente, recandosi sul sito del Broker e completando la registrazione. Alla pari di tante altre registrazioni sui siti.

Il miglior conto demo di Trading è sempre quello di un Broker regolare, il solo che vi assicurerà di apprendere al meglio le sue funzioni e di non rischiare nulla all’inizio del vostro percorso.