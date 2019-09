F-RENI-amo… con Arte per la Giornata del Dializzato

In occasione della Giornata del Dializzato si svolgerà a Palazzo Lombroso nei giorni 5 e 6 ottobre 2019 l’iniziativa “ F-RENI-amo… con ARTE “ che coinvolgerà i cittadini in una serie di iniziative, con l’obiettivo di diffondere informazioni sulla malattia renale cronica e sulla possibilità di prevenirla, o di rallentarne l’evoluzione, adottando stili di vita e di alimentazione più adeguati .

La malattia renale cronica, in Italia colpisce il 7.5 % della popolazione maschile e il 6,% di quella femminile (dati CAREHS) ; numeri davvero importanti, purtroppo destinati a salire nel corso dei prossimi anni in quanto legati all’incremento delle patologie che la favoriscono: ipertensione, diabete, obesita’e dall’invecchiamento della popolazione.

Nel 2017 dalla collaborazione fra la Società Italiana di Nefrologia, la Società Infermieri di Area Nefrologica, l’associazione Nazionale Emodializzati e l’Istituto CHANGE di Torino è nato il progetto F Reni Amo, sostenuto dalla Fondazione CRT e della ditta Flavis. L’obiettivo del progetto è contribuire a contrastare la diffusione della malattia renale con interventi di informazione e di prevenzione rivolti ai cittadini, migliorando contemporaneamente la capacità dei professionisti sanitari negli interventi di informazione e di educazione dei pazienti.

La novità dell’iniziativa F-RENI-amo con ….Arte è quella di utilizzare il canale dell’arte e dell’esperienza artistica per creare attenzione sulla salute e sugli stili di vita che possono migliorare la qualità della vita anche quando è già in atto una malattia. Sono sempre più numerose le ricerche che dimostrano l’influenza positiva delle diverse espressioni artistiche sulla condizione di chi è malato.

Nel corso delle due giornate verranno proposte attività di educazione alla salute che saranno affiancate da una esposizione di contributi artistici : fotografie, dipinti, poesie, sculture, eseguiti da persone che vivono a diversi livelli l’esperienza della cura in ambito nefrologico.

Nella sede degli incontri i cittadini potranno confrontarsi con i professionisti del gruppo di lavoro F-RENI- AMO, avranno a disposizione i materiali informativi elaborati dal gruppo di progetto, potranno utilizzare un punto di misurazione gratuita della pressione arteriosa e potranno partecipare ad una dimostrazione di fitwalking con il Gruppo di fitwalking dell’Osp.Martini coordinato dalla dott.ssa Motta D. dirigente medico presso la S.C. Nefrologia e Dialisi, ASL Citta’ di Torino ,diretta dal Dott. R. Boero.

Daranno il contributo all’iniziativa l’ANED, Ass.Naz.Emodializzati, Comitato regione Piemonte, il Gruppo di ricerca Cultura, Arte, Salute, Ben -essere onlus e l’A.V.O. Ass. Volontari Ospedalieri.