Arrestato il rapinatore mancino con la busta verde, 8 colpi nelle banche a suo carico

I carabinieri di Torino hanno arrestato in flagranza di reato Ferdinando Magnasco, 43 anni, bloccato mentre tentava una rapina alla banca Unicredit di largo Toscana. Non è stato difficile attribuirgli altri sette colpi degli ultimi tre mesi tra banche, farmacie e uffici postali: il rapinatore ha infatti agito sempre a volto scoperto, è mancino ed ha sempre usato la stessa busta verde per intascare il bottino.

Le immagini delle telecamere lo hanno incastrato. Magnasco non ha un’auto di proprietà e per i colpi usava l’auto della madre.