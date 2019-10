Girava l’Italia in camper per spacciare: arrestata a due passi dalla Stazione Borgo San Secondo dei Carabinieri di Torino

Ha girato l’Italia con il suo camper e arrivata a Torino ha parcheggiato il mezzo, su cui immagazzinava, confezionava e vendeva droga, nel parco Cavalieri di Vittorio Veneto, a due passi dal Comando dei Carabinieri della Stazione Borgo San Secondo. Il via vai di giovani a tutte le ore e il forte odore date dalle infiorescenze ha attirato ben presto l’attenzione dei militari. Durante la perquisizione i carabinieri hanno trovato 300 grammi di hashish e marijuana e 10 mila euro in contanti che sono costati alla 31enne l’arresto in carcere.