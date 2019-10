Pinasca, spara e uccide con un fucile da caccia il vicino in borgata Case Sparse

Omicidio questo pomeriggio, venerdì 18 ottobre, in borgata Case Sparse, nel comune di Pinasca, in val Chisone, in provincia di Torino. Un uomo ha sparato e ucciso con un fucile da caccia Asuntino Mirai, 66enne originario di Muravera, nel sud della Sardegna. Il suo cadavere è stato trovato dai carabinieri di Pinerolo in strada poco dopo le 18.15. Al momento non si conosce l’identità della vittima.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Pinerolo che adesso stanno cercando di rintracciare l’omicida che dopo l’assassinio è scappato. Posti di blocco sono stati istituiti in tutta la zona.

+++ Seguiranno aggiornamenti +++

Secondo le prime informazioni sembrerebbe che il delitto sia scaturito da un litigio tra vicini.