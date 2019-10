Sequestrati 100 mila tutori, fasce e reggiseni non sicuri per la salute tra Piemonte e Lombardia

La guardia di finanza di Torino ha sequestrato oltre 100 mila dispositivi medici potenzialmente nocivi per la salute nel corso di una vasta operazione eseguita tra il Piemonte e la Lombardia. Un imprenditore residente nel Mantovano è stato denunciato per frode in commercio e violazioni al codice del consumo..

Il provvedimento di sequestro riguarda fasce elastiche ortopediche, tutori per arti inferiori, fasce per dimagrimento, reggiseni per l’allattamento. Gli articoli non sono sicuri perchè “di dubbia provenienza e fabbricati con materiali che avrebbero potuto provocare, a contatto con la pelle, problemi cutanei ed allergie. Alcuni dispositivi, quando indossati, comprimevano a tal punto la parte corporea interessata da poter creare problemi circolatori”.