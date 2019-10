Serata nera per il Toro che perde 4-0 in casa della Lazio con i biancocelesti a dominare la partita. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 25′ con un eurogol Acerbi a cui ha fatto seguito il primo gol di Immobile.

La Lazio nel secondo tempo chiude la gara con il secondo gol di Immobile su rigore con l’espulsione di Nkoulou che salterà il derby con la Juve. Chiude un autogol di Belotti a fine partita.