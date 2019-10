Un divertente sketch in piemontese dei Panpers su Halloween è diventato virale – VIDEO

A due giorni dalla sua pubblicazione su Youtube, un frammento del divertente video dei Panpers sulla festa di Halloween in salsa piemontese è diventato virale. Il duo torinese dei Panpers, costituito da Andrea Pisani e Luca Peracino, che ebbero il loro debutto a Colorado nel 2009, ha costruito il proprio successo anche grazie ai video pubblicati sul proprio canale, che ha superato nel 2019 più di un milione di iscritti. Questa volta sono affiancati da tanti attori e amici, tra cui Omar Fantini per lo sketch sul Veneto. Proprio per le loro origini piemontesi uno degli spezzoni meglio riusciti è quello di Massimo Wuoz che accoglie il ragazzino travestito per Halloween con un bel dolcetto.