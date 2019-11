Ex Ilva, mille lavoratori a rischio in Piemonte dopo l’abbandono di ArcelorMittal

ArcelorMittal ha comunicato di voler lasciare l’Italia, rescindendo l’accordo per acquisire le acciaierie ex Ilva di Taranto e alcune controllate e chiede ai commissari straordinari di assumere la responsabilità delle attività e dei dipendenti entro 30 giorni. Lo stop allo scudo penale per gli ex manager e i provvedimenti del Tribunale di Taranto sono per la società tra le ragioni che hanno giustificato il recesso.

L’azienda ha notificato ai commissari straordinari dell’azienda la volontà di rescindere l’accordo per l’affitto con acquisizione delle attività di Ilva Spa e di alcune controllate, acquisite secondo l’accordo chiuso il 31 ottobre

ArcelorMittal oltre allo stabilimento ex Ilva di Taranto ha impianti in Piemonte a Novi Ligure che occupa circa 800 dipendenti e l’impianto di Racconigi con circa 200 lavoratori.

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato all’unanimità un ordine del giorno, primo firmatario Domenico Ravetti (Pd) che impegna la Giunta ad attivarsi con urgenza affinché il Governo nazionale convochi immediatamente i vertici di ArcelorMittal per individuare le soluzioni possibili alternative all’annuncio di recesso dal contratto o comunque alla risoluzione dello stesso.

È intervenuto il capogruppo della Lega Alberto Preioni che, nell’annunciare il voto positivo del suo gruppo, ha sottolineato “l’importanza del settore per l’occupazione piemontese”.

Questo perché eventuali problemi dello stabilimento ex Ilva di Taranto, “avrebbero inevitabilmente effetti anche sugli altri impianti della multinazionale, compresi quello di Novi Ligure che occupa circa 800 dipendenti con un notevole indotto, nonché l’impianto di Racconigi”, ha spiegato Ravetti.

Il comunicato stampa di ArcelorMittal