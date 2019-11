Svolta nelle indagini per la strage a Quargnento. Fermato un uomo accusato di disastro doloso, omicidio e lesioni volontarie

Svolta nelle indagini sull’esplosione a Quargnento vicino ad Alessandria che è costata la vita a tre vigili del fuoco.

I Carabinieri hanno fermato nella notte un uomo ritenuto responsabile di disastro doloso, omicidio e lesioni volontarie per l’esplosione che ha distrutto un cascinale tra il 4 e il 5 novembre.

L’uomo è stato fermato dopo un lungo interrogatorio nella Caserma dei Carabinieri. Nella notte il Comando provinciale di Alessandria ha diramato un comunicato : “Al termine di serrate ed articolate indagini, abbiamo proceduto al fermo nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile dei delitti di disastro doloso, omicidio, e lesioni volontarie”.

Sull’identità della persona gli inquirenti mantengono il massimo riserbo.

Il procuratore capo di Alessandria Enrico Cieri, che coordina le indagini ha convocato alle 9 di sabato 9 novembre una conferenza stampa in cui aggiornerà sulla situazione.

Giovanni Vincenti, il proprietario della cascina esplosa è stato ascoltato per cinque ore dai Carabinieri del Comando provinciale di Alessandria nell’ambito delle indagini per la morte dei tre vigili del fuoco. L’avvocato Laura Mazzolini , lasciando la caserma dei Carabinieri in piazza Vittorio Veneto insieme al procuratore capo.ha dichiarato : “Ho assistito all’interrogatorio, non posso dire nulla. Tra poco avrete dichiarazioni ufficiali”.

Nella giornata di venerdì 8 novembre una folla di cittadini aveva dato l’ultimo addio a Antonino, Marco e Matteo, i tre pompieri uccisi.