Il capo del Dipartimento della protezione civile, Angelo Borelli, ha firmato l’ordinanza che assicura i primi 17 milioni per danni provocati nell’Alessandrino dall’alluvione dello scorso ottobre. Si tratta – annuncia una nota della Regione Piemonte – di una somma da impiegare per i lavori di somma urgenza.

L’ordinanza nomina il governatore, Alberto Cirio, Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza: resterà in carica al massimo per un anno, ovvero per la durata dello stato di emergenza.