In arrivo le prime gelate in Piemonte dopo il maltempo dei giorni scorsi

Mentre il livello dei fiumi rientra lentamente nella soglia di guardia, sono arrivo le prime nevicate sotto i 1000 metri.

Previsto per domani un moderato peggioramento con deboli precipitazioni sopratutto in Lombardia e Liguria. In Piemonte sarà il prossimo weekend a portare una nuova perturbazione.

Dalla società meteorologica italiana fanno sapere che «Tra l’1 e il 2 dicembre è atteso il passaggio di una nuova perturbazione con piogge e nevicate in parte fin sotto i 1000 metri».

Resiste il «il pericolo di dissesti sui pendii montani e collinari» così come resta «molto elevato il pericolo di valanghe per l’ingente quantità di neve caduta in quota».

Oltre la prossima settimana il meteo cambia radicalmente. Finirà infatti il periodo autunnale delle grandi piogge e arriverà il gelo invernale con un moderato abbassamento delle temperature nelle ore notturne e del primo mattino.