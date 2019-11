Maltempo in Piemonte: condizioni meteo verso un miglioramento, aggiornamento sulla viabilità

Le condizioni meteorologiche in Piemonte sono in netto miglioramento ed è atteso un periodo di bel tempo fino alla serata di sabato. Pertanto il bollettino di allerta meteoidrologica di Arpa Piemonte riporta allerta verde per oggi e domani in tutti i settori della regione. In sala di crisi della Protezione civile di Corso Marche 79,Torino, nel corso dell’evento sono giunte segnalazioni di fenomeni franosi da 108 Comuni, altri 35 hanno segnalato allagamenti e 9 hanno segnalato valanghe nel loro territorio.

Restano ancora isolate sono 330 persone, a fronte di un dato iniziale nel corso dell’evento di 557. Sono 581 le persone evacuate dalle proprie abitazioni, contro un massimo di 624 nei momenti più critici.

Riguardo alla viabilità sono ancora segnalate 154 strade non percorribili in tutta la regione.

La Sala Operativa regionale chiuderà la fase di attenzione emergenziale alle h.24 di questa sera. Verrà ripristinata la normale sorveglianza del territorio, che comunque è sempre attiva, in maniera attenuata h.24.

Città metropitana di Torino. Maltempo: alcune strade ancora chiuse ma si lavora per riaprirle

Le intense precipitazioni dei giorni scorsi hanno creato numerose criticità sulla viabilità della Città metropolitana, tecnici e cantonieri stanno lavorando per il più rapido ripristino possibile, e stanno riaprendo gran parte delle strade che sono state chiuse. Fra queste, ha riaperto oggi la sp. 50 di Ceresole, chiusa dal km 0+100 per pericolo valanghe: la frazione Villa era raggiungibile solo con una pista da fondo e non era stato possibile ripristinare l’energia elettrica fino allo stabilizzarsi del manto nevoso. Ora permangono chiusure parziali. In fase di sgombero – tempo permettendo- da una valanga anche la sp. 64 di Traversella, dove la strada era interrotta in direzione di Fondo. Anche la sp. 143 di Carignano, chiusa per allagamento in frazione Basse, è stata riaperta questa mattina

Sono ancora chiuse:

– la sp. 1 di Ceres nel territorio di Balme dal km 45;

– la sp 50 di Ceresole chiusa dal km 0 al km 0+800 e dal km 2+800 a fine percorrenza.

– la sp. 64 nel comune di Traversella è chiusa dal km 15+100;

– La sp 117 nel comune di Castiglione torinese, chiusa al km 2+000 in località Tetti Francesi;

– Il guado di Zucchea, sulla sp 152 nel comune di Cavour al km 6+000;

– la sp 243 di “Vauda inferiore” dal km 0+000 al km 1+100 ;

– la sp .246 nel comune di Coassolo è chiusa al km 0+900 (frazione Frui);

– la sp. 419 della “Serra” dal km. 10+400 e la sp 221 di “Andrate” dal km 10+700 al km 10+800;

Hanno riaperto in queste ore:

– la sp. 46 nel comune di Pont Canavese-Frassinetto con senso unico alternato dal km 6+000 al km 9+500;

– La sp. 48 nel comune di Castellamonte, prima aperta solo ai residenti, è ora aperta a tutti.

– la sp. 80 nel comune di Caravino con senso unico alternato al km 10 +800;

– la sp. 97 nel comune di Cinzano con senso unico alternato al km 10+900;

– la sp. 167 nel comune di San Pietro Val Lemina con senso unico alternato al km 2+600 ca. (Viale Europa);