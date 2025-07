Frontale violento sul ponte tra Crescentino e Verrua Savoia

CRESCENTINO – Una doppia violazione del codice della strada ha causato un frontale poche ore fa sul ponte sul Po tra Crescentino (VC) e Verrua Savoia (TO). Il traffico, regolato da un semaforo, è a una sola corsia a causa dei lavori disposti dalla Città Metropolitana di Torino. Già segnalato come pericoloso, il semaforo regola tre flussi ma molti non lo rispettano.

Precedenza mancata dopo passaggio con il “rosso”

Stando a una prima ricostruzione dei carabinieri di Casalborgone, sembra che la donna al volante di una Mercedes EQA 250+, diretta a Brusasco, abbia impegnato il ponte pochi secondi dopo lo scatto del semaforo rosso. A pochi metri dall’uscita dal ponte, ha travolto mancando la precedenza dovuta una motocicletta Aprila Pegaso, diretta a Crescentino, il cui conducente, dopo aver superato da destra le vetture in coda, non si è accorto per tempo della presenza della Mercedes

L’impatto è stato violento, ma fortunatamente il motociclista ha riportato solo ferite lievi. Non ci sono pervenute notizie relative alle condizioni della donna al volante dell’auto. Sul posto l’ambulanza della Croce Rossa di Crescentino e l’elicottero del 118.

Dibattito già acceso

Il frontale darà certamente nuovo impulso al già animato dibattito relativo al regolamento del traffico sul ponte e alla lunga durata del cantiere, che terminerà i lavori solo nel 2026.

