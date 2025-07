Allerte gialle nell’Alessandrino dopo le piogge cadute a partire dalla notte di sabato

ALESSANDRIA – Copiose piogge sono cadute questa notte in tutto l’Alessandrino. Anche nella mattinata di oggi forti temporali hanno interessato l’entroterra savonese e la zona del fiume Orba e della Stura di Ovada. ARPA informa che sul territorio piemontese la pioggia più abbondante si è registrata a Capanne di Mercarolo (AL) con 83 mm.

Le forti precipitazioni nel bacino dell’Orba stanno determinando il repentino innalzamento dei livelli della Stura di Ovada a Campo Ligure (GE) e dell’Orba a Tiglieto (GE). Per il pomeriggio odierno è previsto il transito del colmo di piena dell’Orba a Basaluzzo (AL). Per questo, l’ARPA ha diramato un’allerta gialla (effetti localizzati) per allagamenti nell’area del Belbo e della Bormida, tra le province di Alessandria, Asti e Cuneo, e un’allerta sempre gialla per la piena dell’Orba a Basaluzzo.

Nelle prossime ore i temporali si sposteranno verso est, mentre sul Piemonte sono attesi rovesci o temporali a carattere più sparso e di breve durata.

