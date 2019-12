I lavoratori della Mahle in presidio davanti alla Regione Piemonte a Torino

Il presidio si terrà il prossimo 18 dicembre e vi prenderanno parte FIM, FIOM, CISL e CGIL.

Le sigle sindacali si uniscono alla preoccupazione dei lavoratori della Mahle per una situazione che sembra non vedere una soluzione all’orizzonte. Così prende corpo l’iniziativa di un presidio sotto il palazzo della Regione Piemonte a Torino per chiedere l’intervento del Presidente Cirio e dell’Assessore competente.

I sindacati, unitamente ai lavoratori, chiederanno alla regione di schierarsi dalla parte dei lavoratori in questo momento difficile. La volontà è quella di ottenere un incontro con Cirio per portare nuova attenzione alla crisi della Mahle, oltre che delle altre industrie piemontesi in difficoltà.

Al presidio saranno presenti anche i metalmeccanici di altre aziende piemontesi per mostrare solidarietà alle istanze dei dipendenti Mahle.