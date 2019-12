L’aeroporto di Caselle da il via ai voli speciali per la stagione invernale dedicati agli sciatori

Nuovi collegamenti arrivano all’aeroporto torinese che collegheranno il Piemonte alle regioni del Nord e dell’Est Europa.

La programmazione invernale dell’Aeroporto di Caselle si arricchisce di nuove tratte speciali per gli appassionati di sci di tutta Europa che sceglieranno le Alpi piemontesi.

Parte oggi, 21 dicembre, il collegamento di linea SAS Scandinavian Airlines da Copenhagen, in Danimarca, e che continuerà fino a marzo 2020. Dal prossimo 28 dicembre arriva poi il collegamento con la Svezia con un volo settimanale di Norwegian da Gothenburg.

Per quanto riguarda l’Est Europa, Wizz Air inaugura oggi il collegamento annuale verso Kishinev, in Moldova, con due voli a settimana, il martedì e il sabato. Sempre oggi prende il via la tratta Torino Bucarest con il ritorno della compagnia Tarom. Il collegamento si aggiunge a quello inaugurato lo scorso 12 dicembre per Kyiv in Ucraina della compagnia SkyUp Airlines.

Il Regno Unito è del resto il principale mercato di provenienza del traffico ski. Per questa tratta la novità dell’inverno 2019/2020 è rappresentata dal volo Ryanair da Bristol, partito lo scorso 14 dicembre e operativo ogni sabato sino al 28 marzo 2020.