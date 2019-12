Piero Angela compie 91 anni, l’icona della divulgazione scientifica in Italia: “Vorrei fare come Moliere, morire sulla scena”

Piero Angela è personaggio pubblico che da decenni porta la scienza nelle case di tutti. Alla veneranda età di 91 anni si sente “giovane tra i giovani”.

Piero Angela oltrepassa la soglia dei 90 anni e lo fa tenendosi aggiornato con un programma su Rai Play: SuperQuark+. Un’idea innovativa per trasferire sul web la divulgazioni scientifica di SuperQuark. La serie sarà composta da 10 puntate di 15 minuti, ciascuna con un tema specifico. Altra novità sarà la vicinanza con 5 giovani ricercatori che accompagneranno il torinese Angela alla scoperta della scienza.

In una recente intervista aveva dichiarato: “A me fa piacere continuare a lavorare. Vorrei fare come Moliere morire sulla scena. Mi sento giovanissimo tra i giovani. Sarei dovuto andare in pensione ben 26 anni fa! Ma cosa si aspettavano che finivo ai giardinetti? Certo quando sono nato, la speranza di vita era 52 anni. Ho fregato 40 anni! Sto già lavorando a un altro progetto”.

Il nuovo progetto, SuperQuark+, nasce dall’esigenza di raggiungere un pubblico sempre più digitale attraverso vari temi sempre attuali. “è come elencare i 7 nani – ironizza Angela – dall’amore allo sport, dal sonno alla dieta, dal gioco alla vita extraterrestre” e anche altri argomenti come la memoria, la vista, l’acqua e il freddo”.

Tempo fa le sue condizioni di salute avevano preoccupato gli italiani ma Piero Angelo, nonostante l’età, resta un simbolo per gli italiani e la sua voglia di non fermarsi, testimoniata anche da questa nuova avventura digita, mostra come sia riuscito ad attraversare 50 anni di televisione.

Appuntamento a questa sera allora con SuperQuark+.