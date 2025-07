Per l’esondazione a Bardonecchia la procura indaga per omicidio colposo e disastro

TORINO – Pian piano Bardonecchia sta tornando alla normalità. Ma nel pomeriggio del 30 giugno ha dovuto nuovamente fare i conti con i suoi fiumi che esondano improvvisamente. Ondate improvvise di fango e detriti che superano ponti e argini e si riversano nelle strade. L’esondazione di Frejus e Dora ci hanno restituito immagini ancora una volta terribili.

Una persona è deceduta

Non solo, c’è stata anche una vittima: è il 70enne Franco Chiaffrino. Era molto conosciuto in città dove in via Medail aveva il suo negozietto. È stato sorpreso alla guida del suo furgone Doblò che utilizzava per il suo lavoro come fruttivendolo. Il corpo di Chiaffrino è stato ritrovato dai soccorritori che lo hanno cercato per ore dalla Dora fino a Oulx.

Indaga la procura

Su quanto accaduto, a due anni di distanza da un evento simile nel medesimo luogo, sta indagando la procura di Torino che al momento ha aperto un fascicolo, a carico di ignoti, per disastro e omicidio colposo.

Secondo quanto si apprende, gli inquirenti stanno disponendo una serie di accertamenti sulle tempistiche con cui sono stati predisposti i sistemi di sicurezza.

