Lucia Azzolina è il nuovo ministro della Scuola, ha insegnato per anni all’ITIS Quintino Sella di Biella

Lucia Azzolina 37 anni è il nuovo ministro della Scuola scelto dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per succedere a Lorenzo Fioramonti, dimissionario.

Lucia Azzolina è di Siracusa, ha fatto l’Università a Catania per poi insegnare in Liguria. Si è poi laureata in giurisprudenza dell’Università di Pavia per poi nel 2014 entrare in ruolo all’I.I.S Quintino Sella di Biella.

Nel corso della conferenza stampa di fine anno in cui Conte ha annunciato la nomina di Azzolina, ha anche annunciato la creazione di un nuovo ministero della Università e della Ricerca, a capo del quale sarà il presidente della conferenza dei Rettori Gaetano Manfredi