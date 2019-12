Crollo dalla volta di una galleria della A26. Chiusa l’autostrada tra Masone e il Bivio con l’A10. Chilometri di code

Una parte della volta del soffitto della galleria Bertè della A26 è crollato sulla carreggiata in direzione Genova. La caduta di calcinacci ha causato la chiusura del tratto di A26 tra Masone e il Bivio con l’A10 con forti disagi sulla circolazione per chi viaggia dalla Liguria al Piemonte.

Una lunga coda si è formata al casello di Masone, con diversi chilometri di automobili in colonna.

Molte automobili sono rimaste ferme nel tratto chiuso dell’autostrada.

A tutti i veicoli si consiglia di percorrere la diramazione Predosa Bettole e poi la A7 Serravalle-Genova. Sul luogo del crollo sono intervenuti i tecnici di Autostrade per l’Italia, la polizia stradale insieme ai Vigili del Fuoco.

L’uscita obbligatoria, per chi viaggia verso la Liguria, è il casello di Masone: poi si prosegue lungo l’ex statale 456 del Turchino.

Spiega a La Stampa Federico Fornaro, capogruppo alla Camera di Leu: “Il parziale crollo di un soffitto di una galleria sulla autostrada A26 tra Masone e Genova impone interventi immediati, perché la sicurezza viene prima di ogni cosa. La società Autostrade dica se è in grado di continuare a gestire in sicurezza viadotti e gallerie a loro affidate in concessione. La questione non è una disputa tra avvocati, ma riguarda il diritto degli automobilisti a guidare tranquilli e sereni sulle nostre autostrade: la misura è colma”.

Fotografie dalla pagina facebook del Comune di Rossiglione