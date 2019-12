I dipendenti di Amazon Torrazza Piemonte hanno donato prodotti e arredi alla Fondazione Crescere Insieme del Sant’Anna di Torino

Il 17 novembre ricorre la Giornata Mondiale della Prematurità il cui obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema delle nascite premature che in Italia rappresentano il 7% del totale. Per sostenere questa causa il comitato Amazon nella Comunità del centro di distribuzione di Torrazza Piemonte, in provincia di Torino, ha deciso di effettuare una donazione in favore della Fondazione Crescere Insieme al Sant’Anna Onlus. La fondazione è nata nel 2005 con lo scopo di reperire fondi da destinare al progetto di ristrutturazione del reparto di Neonatologia Ospedaliera dell’Ospedale Sant’Anna di Torino, all’aggiornamento continuo di tutte le attrezzature, alla formazione di chi lavora in reparto, alla familiarizzazione delle cure e allo studio scientifico.

Nei giorni scorsi un gruppo di dipendenti del centro di distribuzione di Torrazza Piemonte si è recato presso l’Ospedale Sant’Anna per consegnare tutti i prodotti donati e destinati in particolare al reparto di terapia intensiva neonatale. La donazione comprendeva elementi di arredo, sedie-sdraio per le mamme e vari prodotti di cancelleria.

La proposta di effettuare la donazione a sostegno del Sant’Anna è stata presentata da una dipendente del centro di Torrazza il cui bambino, nato prematuramente alla 26esima settimana, è stato ospite del reparto di terapia intensiva dell’Ospedale per circa 3 mesi.

Ogni anno Amazon realizza numerose iniziative e donazioni a sostegno delle comunità in cui risiedono e vivono dipendenti e clienti. Attraverso l’operato del comitato Amazon nella Comunità, l’azienda è stata in grado di prendere parte attivamente alla vita delle comunità locali, supportando cause e organizzazioni meritevoli, tra le quali figurano case di accoglienza per donne vittime di violenza e comunità educative per minori, rifugi per animali abbandonati ed enti per la ricerca e l’assistenza medica.