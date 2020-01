Dal 4 gennaio cominciano i saldi invernali a Torino e in Piemonte

Cominceranno sabato 4 gennaio 2020 i saldi invernali in Piemonte e i commercianti avranno la possibilità di utilizzare le scontistiche per 6 settimane. Come al solito però conviene muoversi per tempo per riuscire ad accaparrarsi le occasioni migliori e magari comprare quel vestito che ci piace tanto ma costava davvero troppo. La chiusura sarà quindi il 18 febbraio.

Le date dei saldi invernali nelle diverse regioni in in Italia: