A Pinerolo nuova insegna Conad

Nuovo anno e nuovi cambi insegna di Conad Nord Ovest in Piemonte e per la precisione a Pinerolo in provincia di Torino. Dopo l’accordo sottoscritto per l’acquisizione delle attività di Auchan Retail Italia, l’apertura del supermercato Conad in Corso Torino angolo Viale Mamiani, è fissata per giovedì 16 gennaio alle ore 8.

Questo cambio insegna per Conad Nord Ovest si inserisce nel piano di crescita e sviluppo nell’area Torinese e Piemontese, con un chiaro impegno in termini di distintività commerciale, dove la convenienza rappresenterà l’elemento centrale per rafforzare ed accrescere le quote di mercato ed ambire a diventare leader nel territorio. Determinante anche la valenza che Conad attribuisce al rapporto con le comunità locali; un rapporto basato su prodotti a marchio, di qualità e convenienti, ma anche su un ampio ventaglio di servizi, sul dialogo, sull’attenzione continua alle necessità della comunità.

«Le riaperture stanno andando avanti a ritmo serrato», dichiara l’amministratore delegato di Conad Nord Ovest Ugo Baldi. «Vogliamo rafforzare la leadership in quest’area, essere punto di riferimento per i cittadini su convenienza, qualità e servizi. Facendo la spesa, i clienti troveranno risposte alle loro necessità e scopriranno l’attenzione per la qualità dell’offerta. Un doveroso ringraziamento va ancora a tutti coloro che hanno lavorato con grande professionalità e collaborazione per permettere la riapertura in tempi così brevi e con obiettivi così sfidanti».

I 1.310 mq del supermercato diventeranno un punto di riferimento per gli abitanti della zona. Pochi giorni di chiusura – al fine di ridurre al minimo il disagio per i clienti – sono stati sufficienti per sistemarlo in base al modello di supermercato tipico di Conad. Mantenuti gli impegni occupazionali nella nuova gestione con 35 addetti complessivi. Presenti tutti i reparti, per una spesa completa e di qualità in grado di rispondere ad ogni esigenza di consumo: dall’ortofrutta a libero servizio – con IV gamma e biologico confezionato – ai banchi assistiti del pane, della carne e del pesce, dei salumi e formaggi fino a quello della gastronomia con ampi assortimenti.

Il supermercato dispone di 9 casse e di un comodo parcheggio con 150 posti auto. Sono accettati ticket restaurant e prossimamente buoni digitali per celiachia. Il punto di vendita è aperto con orario continuato da lunedì a sabato (8.00 alle 20.30) e la domenica (9.00 alle 19.30).