Napoli-Juventus: la società partenopea nega i biglietti della partita del 26 gennaio a tutti i residenti in Piemonte

La società del Napoli fa sapere che il settore ospiti per Napoli-Juventus del 26 gennaio sarà chiuso per tutti i piemontesi, anche quelli in possesso della tessera del tifoso.

La notizia arriva direttamente dal sito web dedicato alla vendita di biglietti online della società partenopea. La scritta sul sito recita: “La vendita è vietata ai residenti nella Regione Piemonte, anche se fidelizzati”.

Una scelta che sicuramente farà discutere e che scontenta non solo i tifosi della Juventus ma anche i napoletani residenti in Piemonte che avrebbero voluto assistere al match.

Chiusi quindi i 2.482 posti del settore ospiti. Una decisione che arriva forse come risposta al provvedimento simile che la società Juventina adotto nella partita Juventus-Napoli dello scorso agosto.

In quel caso la società nerazzurra spiegò che si trattò di una decisione concordata con questura e osservatorio al fine di prevenire i rischi dello scontro tra le tifoserie. In quell’occasione inizialmente si bloccarono i biglietti a tutti i nati in Campania ma successivamente tale blocco venne limitato ai residenti nel napoletano.